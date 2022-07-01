Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ece Zurnacı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Kuraş Şampiyonası'nda birinci oldu.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ve Özbekistan Güreş Federasyonu tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev anısına organize edilen şampiyona, 16 ülkeden sporcunun katılımıyla 1453 Panaromik Müze Anfisi'nde düzenlendi.

Ece Zurnacı, bayanlar açık siklet çeyrek finalinde Bulgaristanlı rakibini, yarı finalde ise Romanyalı rakibini mağlup ederek finale yükseldi.

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan turnuvanın finalinde Özbekistanlı rakibini yenerek şampiyon olan Zurnacı, ödülünü Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek'in elinden aldı.

Karasu'da uyuşturucu operasyonu

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aziziye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar kubar esrar, kenevir bitkisi ve tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli G.D'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.