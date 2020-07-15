SAKARYA Eşini ve kayınvalidesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

SAKARYA Eşini ve kayınvalidesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Eşini ve kayınvalidesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildiSAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez ve kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü öldüren İsmail Karapekmez, adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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