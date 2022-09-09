Serdivan ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan SESOB Başkanı Hasan Alişan , her yıl oda başkanlarıyla bir araya gelerek faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › SESOB Başkanlar Kurulu toplandı - Son Dakika

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