Sakarya Granfondo yarışları sona erdi - Son Dakika

Sakarya Granfondo yarışları sona erdi

24.10.2020 18:01
Sakarya Granfondo yarışları sona erdi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda Granfondo yarışları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda Granfondo yarışları tamamlandı.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, sağlık raporunu alan ve kayıt şartlarını yerine getirenler, kendi kategorisinde yarışmacı olarak yer aldı.

Sporcuların 100 kilometrelik parkurda birbirini geçmek için mücadele ettiği yarışlara, yaklaşık 200 bisiklet tutkunu katıldı.

Yaş kategorisine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Uzun Parkur Erkekler (16-18 Yaş): 1. Hilmi Tunahan Baştan, 2. Hasan Yücel, 3. Adem Kiriş

Uzun Parkur Erkekler (19-34 Yaş): 1. Muhammed Erkan, 2. Gökhan Uzuntaş, 3. Tayyip Yıldırım

Uzun Parkur Erkekler (35-39 Yaş): 1. Yunus Özdemir, 2. Lee Hayward, 3. Ferhat Yılman

Uzun Parkur Erkekler (40-44 Yaş): 1. Timur Nizam, 2. Seyit Çimenbiçer, 3. Engin Sarı

Uzun Parkur Erkekler (45-49 Yaş), 1. Harun Türünz, 2. Ali Görkem Algın, 3. Eyüp Yazıcı

Uzun Parkur Erkekler (50-54 Yaş): 1. Mutlu Erçevik, 2. Ean Reid, 3. Kamil Nadir Dokça

Uzun Parkur Erkekler (65+ Yaş): 1. Kerim Yelkenci

Uzun Parkur Kadınlar (19-34 Yaş): 1. Ayşenur Gökalp

Kısa Parkur Erkekler (16-18 Yaş): 1. Hasan Yağız Öztürk, 2. Efe Örgün, 3. Muhammed Kerem İnanç

Kısa Parkur Erkekler (19-34 Yaş): 1. Nurullah Yurteri, 2. Sabih Bağcı, 3. Şevket Özer

Kısa Parkur Erkekler (35-39 Yaş): 1. Volkan Arslan, 2. Yusuf Kara, 3. Murat Değişici

Kısa Parkur Erkekler (40-44 Yaş): 1. Oğuz Özçelik, 2. Haşim Köksal, 3. Cengiz Sevin

Kısa Parkur Erkekler (45-49 Yaş): 1. Erdal Sevim, 2. Ahmet Gümüş, 3. Ömer Afşin Öznen

Kısa Parkur Erkekler (50-54 Yaş): 1. Osman Şirin, 2. Şeref Sarıca, 3. Ahmet Selim Şenol

Kısa Parkur Erkekler (55-59 Yaş): 1. Osman Tatlıcılar, 2. Murat Tetik, 3. Muharrem Karayel

Kısa Parkur Erkekler (60-64 Yaş): 1. Kudret Fazıl Kurtcebe, 2. Ertuğrul Karaağaç, 3. Ahmet Talat Gencek

Kısa Parkur Kadınlar (16-18 Yaş): 1. Gamze Öztürk, 2. Almina Bahar Öner

Kısa Parkur Kadınlar (19-34 Yaş): 1. İrem Zeynep Özver, 2. Buse Yücel, 3. Tuğba Nalınç

Kısa Parkur Kadınlar (35-39 Yaş): 1. Zeynep Gülay

Kısa Parkur Kadınlar (40-44 Yaş): 1. Raban Karasu

Kısa Parkur Kadınlar (50-54 Yaş): 1. Kezban Aldemir

Kısa Parkur Kadınlar (55-59 Yaş): 1. Hüsniye Altaş

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yarın koşulacak erkekler ve kadınlar maraton etabının ardından şampiyona sona erecek.

15 Temmuz, Adapazarı, Bisiklet, Sakarya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sakarya Granfondo yarışları sona erdi - Son Dakika Spor

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