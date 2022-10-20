Sakarya haberi: Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya haberi: Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

20.10.2022 17:18
Sakarya haberi: Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

Sakarya haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül'de Yaşar Metin'in öldürülmesine ilişkin faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında Geyve ilçesinde gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve S.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.T. ise serbest bırakıldı.

Polis, firari şüpheli Y.E.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 15 Eylül'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Yaşar Metin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, şüpheliler olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekiplerinin 23 Eylül'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.K. ve E.D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sakarya haberi: Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya haberi: Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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