SAKARYA Hayatını kaybeden babalarının engelli aracını bağışladılar - Son Dakika

Hayatını kaybeden babalarının engelli aracını bağışladılar

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde şeker hastalığından dolayı bacağını kaybeden Necdet Sümer'in akülü engelli aracı isteğini öğrenen aile, yaşamını kaybeden babaları Mustafa Yaman'a ait akülü aracı bağışladı.

Kaynarca ilçesi Kızılcaali Mahallesi'nde yaşayan ve 5 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle sağ bacağı kesilen Necdet Sümer'in akülü araca ihtiyacı olduğunu haberlerde gören Yaman ailesi, kaybettikleri babaları Mustafa Yaman'a ait akülü engelli aracını vermek istediklerini Mahalle Muhtarı Faik Çakar'a bildirdi. Muhtar Çakar, Serdivan ilçesinde yaşayan aileye giderek aracı teslim aldıktan sonra Kaynarca ilçesine getirerek Necdet Sümer'e teslim etti.

Akülü aracıyla gezen Necdet Sümer, 'Serdivan ilçesinden akülü araç gönderdiler. Bu aracın sahibi Mustafa amca rahmetli olmuş, çocukları da bu aracı bize layık gördüler. Mustafa amcaya Allah'tan rahmet dilerim, çocuklarına da teşekkür ederim bu aracı bana verdikleri için. Şimdi sosyal yaşantım düzeldi her yere gidebiliyorum' dedi.

Aracı Serdivan'dan getiren Kızılcaali Muhtarı Faik Çakar ise, 'Serdivan Bahçelievler Muhtarı Göksel Yüksel kardeşimiz bizleri arayarak akülü aracı Necdet kardeşimize vermek istediklerini belirtti. Aracı Necdet kardeşimize teslim ettik. Şimdi kahveye, camiye kolaylıkla gidebiliyor. Bu aracı bize gönderen Serdivan ilçesindeki Yaman ailesine teşekkür ederim' diye konuştu.