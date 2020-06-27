SAKARYA İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı - Son Dakika

SAKARYA İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı

İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldıSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı.

İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı

Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı. Mahalle muhtarı Saffet Kansu imam değişene kadar camiye gitmeyeceklerini, namazları kıraathane önünde kılacaklarını söyledi.

Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı. Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğü'ne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, dün gece yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

'İMAMIZA KÜSTÜK'

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları Müftülük ve diğer makamlara yaptık. Bu akşamdan itibaren karar alıp kıraathane önünde toplanıp, burada namaz kılacağız. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz" dedi.

'ÖYLE BİR HOCANIN ARKASINDA NAMAZ KILMAM'

Cami imamının kendilerine kötü davrandığını belirten Halil İbrahim Gül, "Ben cuma günü namaz kılmak için camiye gittim. Yanımda yaşlı bir arkadaş daha vardı, ona uygunsuz laflar etti. O yüzden ben o camiye gidip o hocanın arkasında namaz kılmam dedim. Bir daha da gitmiyorum zaten, hocanın buradan alınmasını istiyorum" diye konuştu.

'BU HOCAYI İSTEMİYORUM'

Mahalle sakini Nuhal Altay ise, "Müezzinler Merkez Camii'nde sabah namazına gittiğimde imam ile karşılaştım, 'Sabah namazında ne işin var?' dedi bana. Ben de kendisine, 'Tabi ki buraya namaz kılınmaya geliniyor başka ne işim olabilir' dedim. Tabi ki hoca tekrar tepki gösterdi, ya tabi gelinmez gibisinden. Ben şaşırdım, kendisine tepki gösterdim. Böyle bir şey olamaz ben, bu hocayı köyümde görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı - Son Dakika

Son Dakika

12:42 Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:25 Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 10:51 Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak 10:50 Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 10:33 Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti 09:11 Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti 08:42 İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez 01:01 Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi 22:53 Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
12:46
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
12:41
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
12:31
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
12:12
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
12:09
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
11:58
Burcu Esmersoy, Instagram'dan yaptığı ürün tanıtımlarıyla servetine servet katıyor
11:51
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
11:50
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
11:30
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
11:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 13:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAKARYA İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]