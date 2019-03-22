Son Dakika Haberleri: Sakarya Minik Öğrencilerden Asker Ağabeylerine Anlamlı Mektup

Sakarya Minik Öğrencilerden Asker Ağabeylerine Anlamlı Mektup

1 saat önce

Minik öğrencilerden asker ağabeylerine anlamlı mektupİsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Fatmahanım İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında asker...

Minik öğrencilerden asker ağabeylerine anlamlı mektup

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Fatmahanım İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında asker ağabeylerine yazdıkları mektupları okuyup, beraber yemek yedi.

Pamukova Fatmahanım İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında asker ağabeylerine mektuplar yazdı. Fatmahanım İlkokulu Müdür Yardımcısı Erkan Doğan ve sınıf öğretmenleri Fatih Kaya ile Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığına gelen öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Alpaydın karşıladı. Alpaydın ve askerlerle sohbet eden öğrenciler, daha sonra asker ağabeyleri ile birlikte yemek yiyip yemek duası yaptı. Kendilerine ikram edilen yemekleri yiyen minik öğrenciler daha sonra yazdıkları mektupları Alpaydın'a teslim etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Alpaydın ve askerler öğrencilere kitap hediye etti.

DHA-Bölge - Türkiye-Sakarya/ Pamukova - İsmail ÇETİNTAŞ

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:56 Kaynak: DHA

DHA, Pamukova, Sakarya, Güncel
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