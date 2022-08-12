D-100'de yanan otomobile böyle müdahale ettiler - Son Dakika
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D-100'de yanan otomobile böyle müdahale ettiler

12.08.2022 15:33
D-100'de yanan otomobile böyle müdahale ettiler

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobil vatandaş ve itfaiyenin müdahaleleri ile söndürüldü.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobil vatandaş ve itfaiyenin müdahaleleri ile söndürüldü.

Yangın, D-100 karayolu Hasanbey mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 54 BA 449 plakalı otomobilinin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu esnada alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları yangın tüpleri ile alevlere ilk müdahalede bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de yanan otomobile böyle müdahale ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de yanan otomobile böyle müdahale ettiler - Son Dakika
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