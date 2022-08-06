Yayla yolunda milyonluk araçlar çarpıştı! Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı

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Dün akşam saat 18.30 sıralarında Dikmen Mahallesi yolunda edinilen bilgiye göre H.F.C. idaresindeki yabancı plakalı lüks cip aynı istikamette ilerlemekte olan H.M. kontrolündeki bir otomobili sollamak istedi.

İKİ LÜKS ARABA ÇARPIŞTI

Bu esnada karşı şeritten gelmekte olan E.K. idaresindeki Lamborghini marka lüks cip ile çarpıştı. Lüks iki cip ve bir otomobil olmak üzere toplam 3 aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan Lamborghini şarampole yuvarlandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye ulaşan ekiplerce Lamborghini içerisinde bulunan M.M. ile Mercedes içerisinde bulunan D.Ş. isimli yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, milyonluk kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.