Yayla yolunda milyonluk araçlar çarpıştı! Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yayla yolunda milyonluk araçlar çarpıştı! Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı

06.08.2022 12:13

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yayla yolunda seyahat eden milyonluk iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Şarampole yuvarlanan Lamborghini içerisinde bulunan yaralıların kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam saat 18.30 sıralarında Dikmen Mahallesi yolunda edinilen bilgiye göre H.F.C. idaresindeki yabancı plakalı lüks cip aynı istikamette ilerlemekte olan H.M. kontrolündeki bir otomobili sollamak istedi.

Yayla yolunda milyonluk kaza

İKİ LÜKS ARABA ÇARPIŞTI

Bu esnada karşı şeritten gelmekte olan E.K. idaresindeki Lamborghini marka lüks cip ile çarpıştı. Lüks iki cip ve bir otomobil olmak üzere toplam 3 aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan Lamborghini şarampole yuvarlandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yayla yolunda milyonluk kaza

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye ulaşan ekiplerce Lamborghini içerisinde bulunan M.M. ile Mercedes içerisinde bulunan D.Ş. isimli yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, milyonluk kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Lamborghini, Mercedes, Sakarya, Hendek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayla yolunda milyonluk araçlar çarpıştı! Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yayla yolunda milyonluk araçlar çarpıştı! Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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