Karasu'da firari hükümlü çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Karasu'da firari hükümlü çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı

05.08.2022 15:09
Karasu'da firari hükümlü çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş'nin İhsaniye-Denizköy mahalleleri mevkisinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen kolluk kuvvetlerinden kaçmaya çalışan zanlı, Karasu- Kaynarca yolu üzerinde yakalandı.

Çalıntı motosiklet kullandığı belirlenen şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ş. cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da firari hükümlü çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu'da firari hükümlü çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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