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Sakarya-sakarya peyzaj ve süs bitkiciliği festivali 19 eylül'de açılıyor

1 saat önce

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 19 Eylül'de açılıyorSakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 19-22 Eylül tarihlerinde Sapanca'da düzenlenecek.

Sakarya-sakarya peyzaj ve süs bitkiciliği festivali 19 eylül'de açılıyor, System.String[]

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 19 Eylül'de açılıyor

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 19-22 Eylül tarihlerinde Sapanca'da düzenlenecek. Festivale 195 firmanın katılması beklenirken, 25 bin kişinin festivali ziyaret etmesi bekleniyor.

Uluslararası Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali için hazırlıklar devam ederken festivalle ilgili olarak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, peyzaj ve bitki üreticileri katıldı. Sapanca Kırkpınar sahili eski havalimanı bölgesinde 40 bin metrekare alan içerisinde yapılacak olan festivale 195 firmanın katılması beklenirken, 25 bin ziyaretçi bekleniyor. Festivalde çalı, ağaç grubu, süs bitkileri üreticileri, bitki besleme, ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatma sektörü, saksı üreticileri ve peyzaj mimarları yer alacak.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, Sakarya'mızda mukayeseli üstünlüğümüzün olduğu en önemli alanlardan birisi peyzaj ve süs bitkileri. Mukayeseli üstünlüğümüz olan alanların bizlere daha büyük fırsatlar sağladığı, ilin gelişmesinde tanıtılmasında açısından öneminde daha büyük fırsatlar oluşturduğunu biliyoruz. Peyzaj ve süs bitkilerinde gerçekten ilimizin sahip olduğu imkanlar diğer illerle kıyaslandığında ölçülemeyecek kadar bize bir üstünlük sağlıyor. dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce hedeflerinin Sakarya'ya peyzaj sektöründe bir numara haline getirmek olduğunu belirterek, Peyzaj şehirlerin olmazsa olmazıdır. Hedefimiz Sakarya'yı peyzaj sektörünün bir numarası haline getirmektir. diye konuştu.

Yapılan toplantının ardından fuar alanı gezildi.

Sakarya, Sapanca, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:46 Kaynak: DHA
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