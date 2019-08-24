Son Dakika Haberleri: SAKARYA Tartışma kanlı bitti 1 yaralı
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SAKARYA Tartışma kanlı bitti 1 yaralı

1 saat önce

Tartışma kanlı bitti 1 yaralıSakarya'nın Serdivan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin yolda karşılaşması sonucu tartışma çıktı.

Tartışma kanlı bitti 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin yolda karşılaşması sonucu tartışma çıktı. Yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi ayaklarından vurulurak yaralandı.

Serdivan İlçesi Beşköprü mahallesi Uğurlu sokak üzerinde daha önce aralarında husumet bulunan T.B ile N.K karşılaşması sonucu sözlü tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken T.B yanında bulunan silah ile N.K'yi ayaklarından vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından yaralı N.K Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. N.K ' nin sağlık durumunjn iyi olduğu belirtildi. Polis olay sonrası kaçan şüpheli T.B 'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görütü Dökümü

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-Olay yerinde yaralanan şahsın ambulansa alınması

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera-Aziz GÜVENER-ADAPAZARI-DHA

Serdivan, Sakarya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:11 Kaynak: DHA
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