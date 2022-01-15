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Sakarya Teknokent firmaları geçen yıl Ar-Ge gelirinde "zirve" yaptı - Son Dakika

Sakarya Teknokent firmaları geçen yıl Ar-Ge gelirinde "zirve" yaptı

15.01.2022 11:12

Sakarya Teknokent bünyesinde yüksek teknoloji ürünleri sanayiye kazandıran firmalar, geçen yıl 100 milyon lira Ar-Ge ve 8 milyon dolar ihracat gelirine ulaştı.

Sakarya Teknokent bünyesinde yüksek teknoloji ürünleri sanayiye kazandıran firmalar, geçen yıl 100 milyon lira Ar-Ge ve 8 milyon dolar ihracat gelirine ulaştı.

Sakarya Teknokent, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Merkez Kampüsü içinde 5 bin 700 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor.

Sakarya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yaklaşık 800 Ar-Ge personelinin çalıştığı 110 firma, savunma sanayisi, elektrikli otomotiv sektörü, siber güvenlik, medikal ve sağlık alanlarında faaliyet gösteriyor.

Firmalar, Sakarya Teknokent'in desteğiyle geçen yıl 47'si kamunun olmak üzere 78 proje yürüttü.

"3 firma yurt dışından yatırım fonu aldı"

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, AA muhabirine, firmalara hem kamu projelerine hem de ulusal ve uluslararası fonlara erişimleri konusunda destek verdiklerini söyledi.

Destekler sayesinde firmaların girişim sermayeleriyle buluştuğunu belirten Görmüş, dijital oyun, medikal ve ilaç alanında faaliyet gösteren firmaların yurt dışından yatırım fonu aldığını kaydetti.

Görmüş, 2020'de hızlı büyüyen firmaların nitelikli iş gücü sorununu çözme adına uygulamaya koydukları Nitelikli İşgücü Geliştirme Merkezi projesiyle mezun ve iş gücü piyasasından uzak kalmış mühendisleri mentorler eşliğinde eğitip firmalarla eşleştirdiklerini dile getirerek, şu ana kadar 40 kişinin istihdam edildiğini anlattı.

Faaliyete geçirdikleri Teknoköprü projesiyle mühendislik öğrencilerinin bitirme ödevlerini firmalarla yapmasını sağladıklarını aktaran Görmüş, bu sayede de 35 öğrencinin firmaların projelerinde çalıştığını, yarısının da işe başladığını dile getirdi.

"İki firma TÜBİTAK 1512 projesini kazandı"

Görmüş, Ar-Ge yapmak isteyen 10 akademisyen ve genç girişimciye mentorlük desteği verdiklerini dile getirerek, bunlardan ikisinin Sakarya Teknokent tarihinde ilk defa TÜBİTAK 1512 projesini kazanarak 250 bin liralık destek aldığını, firmalarını kurarak çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Faaliyetleri sonuç olarak test etmek istediklerine işaret eden Görmüş, "2021 yılının başında 650 olan personel sayısı şu anda 800'e çıkmış durumda. Bu sayı daha da artabilir ama maalesef yer sorunumuz var. Bunun yanında ilk defa firmalarımızın Ar-Ge gelirleri 100 milyon lirayı geçmiş durumda. İhracat gelirleri de 8 milyon dolara ulaşmış durumda ki bunlar çok büyük rakamlar, ulaştığımız zirve rakamlar." diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneği ile Havacılık-Uzay Teknolojileri Tasarım ve Prototip Merkezi'ni kurduklarını belirten Görmüş, burada lise ve üniversite TEKKOFEST ekiplerini, bilgilendirme yaparak savunma sanayisi ve havacılık sektörüne yönlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

"800 personelden 720'si mühendis"

Görmüş, Teknokentte 110 firma bulunduğunu dile getirerek, "Burada çalışan 800 personelden 720'si mühendis. Atıl durumda olan bazı binaları kendi imkanlarımızla ofise dönüştürmeye çalışıyoruz ama maksimum sınıra ulamış durumdayız. Şu anda 40'a yakın firmamız sırada bekliyor Teknokent'e girmek için. Bu firmaların talep ettiği kiralanabilir alan 3 bin metrekare ki şu anda Sakarya Teknokent'in kiralanabilir alanı yaklaşık 4 bin 200 metrekare. Aslında ikinci bir Teknokenti kursak tamamen dolacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıla ilişkin proje verilerini paylaşan Görmüş, "KOSGEB ve TÜBİTAK dahil olmak üzere 78 proje yürüttük. Bunların değeri 120 milyon lira civarında. Bu geçen yıla göre yüzde 42'lik artışa tekabül ediyor." dedi.

Görmüş, yeni bir binaya ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "7 bin 500 metrekarelik yeni binamızın projesini çiziyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı firmalara proje verirken yüksek güvenlikli bina olmasını istiyor. Onun için bizim yüksek güvenlikli ve medikal ile ilaç sanayideki firmalarımız için de temiz odalı binaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Firmaların fon ve yatırımcı desteği alabilmeleri için ortak çalıştıkları finans şirketinin paya dayalı girişimcilik fonu lisans başvurusunu yaptığını aktaran Görmüş, Sermaye Piyasası Kurulunca başvuru kabul edildikten sonra firmalara çok daha kolay bir şekilde ürünlerini destekleyebilecek fonlar sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.

Sakarya Teknokent firmaları geçen yıl Ar-Ge gelirinde zirve yaptı
Sakarya Teknokent firmaları geçen yıl Ar-Ge gelirinde zirve yaptı
Sakarya Teknokent firmaları geçen yıl Ar-Ge gelirinde zirve yaptı

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Araştırma Geliştirme, Sakarya, İhracat, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya Teknokent firmaları geçen yıl Ar-Ge gelirinde "zirve" yaptı - Son Dakika
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