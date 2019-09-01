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Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi

1 saat önce

Tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaşamını yitiren Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın cenazesi defnedildi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi, System.String[]

Tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaşamını yitiren Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın cenazesi defnedildi.

Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Erkan'ın cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Dernekkırı Sultan Abdulhamit Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden Erkan'ın ailesi ve yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

Cenaze törenine Erkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Erkan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adapazarı ilçesine bağlı Çökekler Mahallesi'nde dün STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ve E.A. ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, E.Ş'nin tabancayla ateş açması sonucu yaralanan Erkan ve E.A, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan şüpheli E.Ş. yakalanmıştı.

Ahmet Erkan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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