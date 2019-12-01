Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Sakarya'da gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kar, bin 725 metre rakımlı Hendek Dikmen Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çevrenin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, cep telefonuyla çekim yaptı.

İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının akşam saatlerinde artması bekleniyor.