Sakarya ve Zonguldak'ta trafik kazaları MOBESE kameralarında - Son Dakika

Kentte D-100 kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sola dönmek isteyen panelvanın karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması, Serdivan ilçesindeki kazada ise kavşak içerisinde Bağlar Caddesi yönüne gitmeye çalışan otomobilin başka bir otomobille çarpışması MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Sakarya ve Zonguldak 'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

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