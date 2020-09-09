Sakarya'ya yönelik ifadelerinden dolayı Erol Mütercimler'e tepki - Son Dakika

Hendek İmam Hatipliler Derneği (HİMDER) ve Sakarya Yerel Kültür Derneği, bir televizyon programında Sakarya'ya yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'e tepki gösterip suç duyurusunda bulundu.

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Adliyesine giderek, bir televizyon kanalında Sakaryalılara yönelik hareket içeren sözler sarfettiği gerekçesiyle Mütercimler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan HİMDER Başkanı Muhammed İkbal Camcı, Mütercimler'in tahkir edici bir ifade kullanmasının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, kendisini şiddetle kınadığını ifade etti.

Bu söylem ile tüm imam hatip camiasının zan altında bırakıldığını, bu nedenle Sakarya'da açılacak davaya destek vereceklerini aktaran Camcı, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, TBMM Başkanı ile birçok bakan, milletvekili, belediye başkanı, vali ve çok sayıda bürokratın imam hatipli olduğuna dikkati çekti.