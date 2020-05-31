SAKARYA Yangında çatıda mahsur kalan kediyi kurtardılar - Son Dakika

SAKARYA Yangında çatıda mahsur kalan kediyi kurtardılar
Yangında çatıda mahsur kalan kediyi kurtardılarSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında yanarken, çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangında çatıda mahsur kalan kediyi kurtardılar
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında yanarken, çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Düzgün Sokak'ta Adnan Özhan'a ait tek katlı evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre buzdolabının elektrik aksamı nedeniyle çıkan yangın bir anda evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi. Dışarı çıkarak canını kurtaran kadın evinin yanması nedeniyle sinir krizi geçirdi. 112 Acil ekipleri fenalaşan kadına ambulansta müdahalede bulundu. Çatıda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedi çatıdan alınarak aşağıya indirildi. Yangında evde bulunan Kur'an-ı Kerim'in ise yanmaması dikkat çekti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 04:54 Kaynak: DHA
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