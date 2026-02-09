Sakaryaspor: Erzurumspor'a 1-0 Kaybetti - Son Dakika
Sakaryaspor: Erzurumspor'a 1-0 Kaybetti

09.02.2026 22:40
1. Lig'de Sakaryaspor, Erzurumspor FK'ya evinde 1-0 mağlup oldu. Golü Crociata attı.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Tuncay Ercan

SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Arif Kocaman, Salih Dursun (Dk. 78 Batuhan Çakır), Serkan Yavuz (Dk. 75 Emre Demir), Mete Kaan Demir, Mohamed Cherif Fofona (Dk. 67 İsmaila Soro), Josip Vukovic, Ruan Teixeira, Owusu Kwabena, Sergio Pena, Melih Bostan (Dk. 67 Poyraz Efe Yıldırım)

ERZURUMSPOR FK: Matija Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Benhur Keser (Dk. 79 Hüsamettin Yener), Giovanni Crociata (Dk. 79 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk.73 Martin Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 85 Fernando), Eren Tozlu (Dk. 86 Cheikne Sylla)

GOLLER: Dk. 61 Giovanni Crociata (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Salih Dursun (Sakaryaspor), Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

1'nci Lig'in 24'üncü haftasında Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Erzurumspor deplasmanda 3 puanı 1 golle aldı.

19'uncu dakikada Erzurumspor Eren Tozlu ile net gol fırsatından yararlanamadı. Benhur'un sağ kanattan ortaladığı topu, Salih Dursun uzaklaştıramadı. Mustafa Fettahoğlu önünde bulduğu daha müsait bulunan Eren Tozlu'ya gönderdi. Sağ ayağıyla şutunu çeken Eren topu ağlara gönderemedi.

44'üncü dakikada Sakaryaspor'da Kwabena'nın ara pasında Giorbelidze araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada sol kanattan Giorbelidze'nin ortasında penaltı noktasında gelişene vuran Eren Tozlu'nun şutu direkten döndü.

61'inci dakikada Erzurumspor FK eşitliği bozdu. Ön alan baskında topu kapan Sefa Akgün pasını Giovanni Crociata'ya verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Crociata sol köşeye gönderdiği topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmaların geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Erzurumspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: DHA

