Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Melih Bostan ile anlaştı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Melih Bostan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Melih." ifadelerine yer verildi.
Melih Bostan, Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor'da forma giymişti.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Melih Bostan'ı Transfer Etti - Son Dakika
