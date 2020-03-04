Sakatlıklar, A Milli Takım’ın kadrosunu daraltıyor

Ocak ayı transfer döneminde Crystal Palace’ın Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcumuz Cenk Tosun’un, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Dün açıklanan habere göre Cenk, sezonun geri kalan kısmında ve yazın oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda forma giyemeyecek.

Cenk gibi genellikle takımın ilk 11’inde yer alan başka bir isim, Juventus’lu stoper Merih Demiral da, Ocak ayında geçirdiği sakatlık sonucu ön çapraz diz bağlarını koparmış ve sezonu kapatmıştı. Merih’in de EURO 2020’de forma giymesi beklenmiyor.

Bu iki önemli eksiğin yanı sıra, dört önemli milli futbolcumuz daha bu sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçiriyor.

Beşiktaş’lı Dorukhan Toköz, geçtiğimiz ekim ayında diz kapağından sakatlanmıştı. Dorukhan’ın sahalara önümüzdeki günlerde dönmesi bekleniyor.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, aralık ayında -tıpkı Merih gibi- diz bağlarından sakatlanmıştı. Yusuf’un nisan ayının sonlarına doğru forma giyebileceği konuşuluyor.

Milli futbolcularımızın sakatlıkları maalesef bunlarla sınırlı değil. Schalke 04 futbolcusu Ozan Kabak, geçtiğimiz günlerde maç içinde düşerek leğen kemiğini zedeledi. Ozan’ın sahalardan uzun süre uzak kalması beklenmiyor. Öte yandan Trabzonspor’lu Abdülkadir Ömür, ağustos ayında yaşadığı menisküs sakatlığının etkilerini atlattı ve süre almaya başladı.

Her ne kadar şu an için EURO 2020’de iki oyuncumuzun forma giyememesi beklense de; diğer isimlerin yaşadığı sakatlıklar, onların haziran ayında maç eksiği nedeniyle en iyi performanslarını göstermelerine engel olabilir.