Son Dakika Haberleri: Sakem Kursları Devam Ediyor

Sakem Kursları Devam Ediyor

1 saat önce

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) kursların devam ettiği bildirildi.

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Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) kursların devam ettiği bildirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı yazılı açıklamada, resimden müziğe, iğne oyasından yabancı dile, Kur'an-ı Kerim'den Osmanlıca'ya kadar pek çok alanda kursları devam ettiğini belirtti.

SAKEM'in hayatın her alanında olmaya devam ettiğini ifade ede Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Merkezimiz her geçen gün kendini yenileyerek vatandaşların talepleri doğrultusunda meslek edindirme ve hobi kursları açmaya devam ediyor. Son günlerin gözde kurslarından birisi olan ahşap oymacılık kursu da bunlardan bir tanesi. Hayat boyu öğrenme sürecinin devam ettiği bu süreçte özellikle meslek sahibi olmayanların yeni şeyler öğrenip bunu meslek olarak sürdürmelerinin önünü açan eğitimlerimiz devam ediyor. Bu bağlamda kursiyerlerimize yalnızca hobi amaçlı değil meslek de öğreterek aile bütçelerine katkı yapabilme imkanı sunuyoruz. Kursların bitiminde açılan sergileri ve kursiyerlerimizin eserlerini gördüğümüzde ise mutlu oluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: AA

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