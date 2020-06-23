Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu çevrim içi olarak başlıyor - Son Dakika

Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu çevrim içi olarak başlıyor

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Yaz Okulu, bu yıl çevrimiçi ortamda başlayacak.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Yaz Okulu, bu yıl çevrimiçi ortamda başlayacak.

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Fotoğraf konusunun işleneceği SSM Yaz Okulu, 29 Haziran-10 Temmuz ile 13-24 Temmuz arasında iki ayrı dönemde düzenlenecek.

Akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Murat Durusoy tarafından verilecek dersler, 9-12 yaş grubu çocuklar için "Fotoğraf Yapmak", 14-17 yaş grubundaki gençler için ise "Fotoğraf ile Hikaye Anlatımı" başlıklarıyla düzenlenecek.

"Fotoğraf ile Hikaye Anlatımı" derslerinde temel bilgilerin yanı sıra fotoğraf serileri yoluyla hikaye kurgulama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Katılım bedeli 900 lira olan etkinlikte fotoğraf tarihi, fotoğraf makinaları, fotoğraf teknikleri, fotoğrafta renk, fotoğrafta insan, fotoğrafta duygu ve fotoğraflarla hikaye anlatmak konularında 9 ayrı ders işlenecek.

Çocuklara fotoğraf çekmek ile yapmak arasındaki farkın öğretileceği "Fotoğraf Yapmak" konulu derslerde ise çeşitli egzersizlerle fotoğrafçılığın temel bilgileri anlatılacak.

Katılım bedelinin 600 lira olarak belirlendiği etkinlik fotogˆrafta insan, fotogˆraf makinesi, fotogˆrafta nesne, fotoğrafla hikaye anlatmak konulu derslerden oluşacak.

Dersler, kayıt yaptıran öğrenciler için Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek.

Sabancı Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakıp Sabancı Müzesi Yaz Okulu çevrim içi olarak başlıyor - Son Dakika

Son Dakika

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