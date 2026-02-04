Sakız Adası'nda Göçmen Teknesi Kazası - Son Dakika
Sakız Adası'nda Göçmen Teknesi Kazası

04.02.2026 12:00
Yunan sahilinde göçmen teknesiyle devriye botu çarpıştı, en az 15 kişi hayatını kaybetti.

(ANKARA) - Doğu Ege'de Sakız Adası açıklarında bir göçmen teknesi ile Yunan Sahil Güvenliği'ne ait bir devriye botunun çarpışması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Yunan Sahil Güvenliği, olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

Sakız Adası açıklarında bir göçmen teknesi ile Yunanistan'a ait bir sahil güvenlik devriye devriye bot çarpıştı, en az 15 kişi hayatını kaybetti. Yunan yetkililer, dört sahil güvenlik botu, bir hava kuvvetleri helikopteri ve dalgıçların bulunduğu özel bir teknenin olası kayıplar için çalışmalara katıldığını bildirdi. Yunan Sahil Süvenliği, olayda 24 kişinin kurtarılarak Sakız'daki bir hastaneye sevk edildiğini, ayrıca kazada yaralanan iki sahil güvenlik görevlisinin de hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

Göçmen teknesinin Yunan Sahil Güvenliği'ne ait bir devriye botuna çarptığı, ardından alabora olduğu ve battığı belirtildi. 11'i erkek, 4'ü kadın 15 göçmenin hayatını kaybettiği kazada, ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA

