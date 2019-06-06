Son Dakika Haberleri: Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı
Son Dakika Spor Haber

Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı

7 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın, Liverpool kentindeki İslamafobi'yi azalttığı ortaya çıktı.

Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın, Liverpool kentindeki İslamafobi'yi azalttığı ortaya çıktı.
Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'ye 2017 yılında transfer olan Salah, Liverpool kentindeki Müslümanlık karşıtı eğilimlerin azalmasına doğrudan katkı sağladı.
Salah'ın transferinin ardından Liverpool taraftarlarının sosyal medyada İslam karşıtı attığı mesajların oranı, diğer Premier Lig takımı seyircilerine oranla yüzde 50 azalırken, kentteki İslamafobi ise yüzde 18,9 oranında düştü.
İngiltere'de 2017 yılından bu yana diğer kentlerde Müslümanlık karşıtı görüşlerde azalma yaşanmadığı kaydedilen çalışmada, Salah'ın sportif alanda elde ettiği başarılar ve "hümanist karakterinin" bu düşüşte en önemli etkenler olduğu vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Muhammed Salah, Liverpool, İngiltere, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasan Ali Kaldırım, İngiltere yolcusu Christian Eriksen, Tottenham'dan ayrılmak istiyor Trump'tan ortalığı karıştıran bir çıkış daha: Londra'da hastaneler kan gölüne döndü Milli tekvandocu İrem Yaman'a takipçisinden olay yorum: Ağzımı burnumu kır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 11:58:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]