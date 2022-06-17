Salça kavanozundan eroin çıktı

Uyuşturucu tacirlerinin taktikleri şaşırtıyor, bu sefer kargo paketindeki salça kavanozundan uyuşturucu çıktı

KASTAMONU - İstanbul'dan Kastamonu'ya gönderilen kargo paketinin içerisinde bulunan salça kavanozuna konulmuş şekilde uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine kargo ile uyuşturucu madde getirttikleri tespit edilen S.Y. ve S.K. isimli şahıslara ait otobüs ile gelen kargo paketi içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada kargo paketinde bulunan salça kavanozunun içerisine gizlenmiş vaziyette 7 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak S.Y. ve S.K. isimli şahısları gözaltına aldı.