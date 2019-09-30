“Salçalık domates üreticisine ithalat şoku”

Geçen yıl 80 kuruşa kadar çıkan serbest piyasa fiyatlarıyla bu sene de beklentiye giren çiftçi, salçalık domateste umduğunu bulamadı. Zararına satış yapan üretici bu yılın en büyük hayal kırıklığını ise fabrika ve marketlerin domates hasadı öncesi Şili'den 25 bin ton salça ithal etmesiyle yaşadı.