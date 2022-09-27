Uzmanından korkutan uyarı! Salda Gölü'nde 'Salyalaşma' ve 'Kararma' var - Son Dakika
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Uzmanından korkutan uyarı! Salda Gölü'nde 'Salyalaşma' ve 'Kararma' var

27.09.2022 10:14

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü kıyılarında beyaz kumullardaki kararmalar olduğuna dikkat çekerek 'çok tehlikeli' uyarısını yaptı. Gölün, yoğun ziyaretçi baskısı sebebiyle tehlike altında olduğunu belirten Dr. Kesici, ''Göl çevresinde araç-insan trafiğinin yarattığı çok ciddi kirlilikler, tarım için yer altı sularının aşırı çekilmesi ve de göl çevresindeki kıyı işgal düzenlemeleri çeşitli amaçlarla hala devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü kıyılarında beyaz kumullardaki kararmaların arttığına dikkat çekerek 'çok tehlikeli' uyarısında bulundu. Dr. Kesici, bilimsel araştırmalarla ilgili NASA için dahi olsa göl çevresinde hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

''KESİNLİKLE GİRİLMEMELİ''

TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz rengi ve bembeyaz kumsallarıyla dikkat çeken Salda Gölü'ne kesinlikle girilmemesi, uzaktan izlenerek yetinilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Dr. Erol Kesici, son günlerde göl kenarındaki beyaz kumullarda kararmaların arttığına, suda salyalaşmaların oluştuğuna dair sorunlara dikkat çekti.3 milyon yıl önce çöküntü havzasında oluşan tektonik kökenli gölün limnolojik, ekolojik ve jeolojik özellikleri bakımından ülkede tek olduğunu belirten Dr. Kesici, ''Meksika'daki Alchichica Gölü'ne benzer özellikleri taşıyan kırılgan bir dokuya sahip, hassas ve ender alanlardan. Salda Gölü toprağının, ekolojik evrimin ve yaşam için en uygun gezegen olduğu bildirilen Mars'ın toprağıyla benzerlik gösterdiği belirtilmektedir'' dedi.

AŞIRI KULLANIM VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Gölün, yoğun ziyaretçi baskısı nedeniyle tehlike altında olduğunu kaydeden Dr. Kesici, ''Göl çevresinde araç-insan trafiğinin yarattığı çok ciddi kirlilikler, tarım için yer altı sularının aşırı çekilmesi ve de göl çevresindeki kıyı işgal düzenlemeleri çeşitli amaçlarla hala devam etmektedir. Doğası gereği suyunu dışarıya boşaltamayan ve su kalitesi bakımından oldukça kırılgan olan Salda Gölü'ndeki endemik canlılar da tehlike altında. Son yıllarda artan göl- insan faaliyetleri çevresel boyutta tehdit unsuru'' diye konuştu.

Salda'da 'Salyalaşma' ve 'Kararma' uyarısı

''İNSAN FAALİYETLERİ NEDENİYLE SU SEVİYESİ AZALDI''

Dr. Kesici, gölün beyaz adacıklarının, turkuaz rengi, sodalı su kalitesi ve milyar yıllık fosil oluşumlarla birlikte milyonlarca yıl sonrası biyomineralizasyon (göldeki siyanobakterin ve suyundaki minerallerin faaliyetleriyle) sonucu oluştuğunu söyledi. Gölün, son günlerde artan insan faaliyetleri nedeniyle su seviyesinin azaldığını, kirlilik baskısı yaşadığını dile getiren Dr. Kesici, ''Çok kırılgan bir yapıya sahip olan beyaz tortul kayaçların bilhassa göl kıyı kesimlerinde oluşamaması sonucu göl kıyı kesimlerinde, su çekilen alanlarda beyazlıkların yerini kararmalar almaktadır'' dedi.

Salda'da 'Salyalaşma' ve 'Kararma' uyarısı

SALYALAŞMA TEHLİKESİ

Yaptıkları son araştırmalarda kıyılardaki siyahlaşmaların yanı sıra kıyı ve su içerisinde kirlilikten kaynaklanan salyalaşmaların da göl için büyük tehlike oluşturduğunu anlatan Dr. Kesici, ''Mutlak suretle aşırı alg artışı sonucu oluşan ve kokan bu salyalaşmaların kıyı ve su içerisinden bilimsel yöntemlerle temizlenip ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir'' ifadelerini kullandı.

''DOĞAL MİRAS İLAN EDİLMELİ''

Bilimin yapı işgaline yol açmaması gerektiğini söyleyen Dr. Kesici, ''Mars'la ilgili bilgilerin araştırılması, yerkürenin Mars'la karşılaştırılması bakımından da evrimin bir parçasının, bir belgesinin yok olmaması yönünden de göl korunmalı, bu izler silinmemeli, kaybolmamalıdır. Salda Gölü 'doğal miras' ilan edilerek, yaşama ait süreci öğrenmek için bilim dünyasının doğal laboratuvarı ve insanların da bu miras oluşumu ziyaret edebilecekleri bir doğal müze olarak kalmalı'' dedi.

Salda'da 'Salyalaşma' ve 'Kararma' uyarısı

NASA İÇİN DE OLSA İZİN VERİLMEMELİ

Bilimsel araştırmalarla ilgili Salda Gölü çevresine yapılacak hiçbir yapılaşmaya, başka yapılaşmalara yol açmaması için izin verilmemesi uyarısında bulunan Dr. Kesici, ''Meksika'daki Alchichica Gölü, NASA'ya oldukça yakın, tamamen korunan bu gölde hiçbir yapılaşma planlaması söz konusu değildir. Bizde de olmasın. Bir üniversite için veya NASA için dahi olsa hiçbir yapılaşmaya izin verilmemeli'' açıklamalarını yaptı.

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Kaynak: DHA

Salda, NASA, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanından korkutan uyarı! Salda Gölü'nde 'Salyalaşma' ve 'Kararma' var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzmanından korkutan uyarı! Salda Gölü'nde 'Salyalaşma' ve 'Kararma' var - Son Dakika
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