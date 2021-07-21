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Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı - Son Dakika

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı

21.07.2021 14:52
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı, System.String[]

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı, ziyaretçiler göl çevresine elektrikli araçlarla ulaşıyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı, ziyaretçiler göl çevresine elektrikli araçlarla ulaşıyor.

Beyaz kumsalın ve turkuaz rengi suyun en iyi gözlendiği alan olan gölün Beyaz Adalar kısmının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Salda Gölü'nü koruma çalışmaları kapsamında otopark alanı yaklaşık 2 kilometre ileriye taşındı.

Doğa harikası gölü görmek isteyen ziyaretçiler, araçlarını Salda köyü girişinde oluşturulan otopark alanına bırakıp, görevliler tarafından elektrikli küçük tekerlekli araçlarla göl yakınına ulaştırılıyor.

Öte yandan bayramı fırsat bilip Salda'ya gelen ziyaretçiler, elektrikli araçlara ilgi gösterdi. "Gara tren" adı verilen 45 kişi kapasiteli elektrikli araç sayısının ziyaretçi ilgisinden dolayı artırılacağı belirtildi.

Yeşilova, Burdur, Salda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı araç girişine kapatıldı - Son Dakika


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