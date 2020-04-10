Salgın günlerinde bin kişilik istihdam müjdesi

Koronavirüs, insan sağlığının yanı sıra dünya genelinde ülke ekonomilerini de tehdit ederken, Terminal Yapı'dan istihdam müjdesi geldi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp Delimollaoğlu, "Ülkemize bin kişilik yeni istihdam kazandıracağız" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyasında istihdam tartışmaları sıcaklığını koruyor. İstihdamı korumak adına alınan önlemler için önemli adımlardan biri de Terminal Yapı'dan geldi. Terminal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp Delimollaoğlu 16 Mart 2020 tarihinde Çukurova Havalimanı ihalesini Terminal Yapı olarak Günbeton A.Ş ortak girişimi ile kazandıklarını belirterek, "Yılda 10 milyon yolcu kapasitesine göre tasarlanan Çukurova Havalimanımız, ülkemiz adına büyük stratejik öneme sahip olacak. Çukurova Havalimanı; Doğu Akdeniz ve Çukurova Havzasını, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile hem yolcu hem de kargo faaliyetleriyle ile birleştiren bir merkez haline gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ihaleyi onaylar onaylamaz kolları sıvayıp çalışmalara başlayacağız ve en az bin kişiye istihdam sağlayacağız. Çukurova Havalimanı projesi devletimize hiçbir mali yük getirmeyeceği gibi DHMİ'ye de 100 milyon Euro kira bedeli ödenecek" dedi.

"ÖN ANLAŞMALAR TAMAMLANDI"

Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkılan Çukurova Havalimanının yapımının tahminen 2,5 yıl süreceğini söyleyen Delimollaoğlu şunları söyledi:

"Kovid-19 salgınına ve ekonomik durgunluğa rağmen Çukurova Havalimanı için uluslararası finansman kuruluşlarıyla ön anlaşmaları tamamladık. Yabancı kuruluşlar da Çukurova Havalimanının öneminin farkında. Havalimanının yapım aşamasında bin, işletme döneminde de 500 kişi istihdam edeceğiz. İstihdamın öneminin arttığı bugünlerde Çukurova Havalimanı örnek bir model olacak. Çok stratejik bir havalimanı kazanacağımız için ülkemiz adına çok heyecanlıyız."

PROJEYE GÖRE DHMİ 100 MİLYON EURO KİRA ALACAK

Çukurova Havalimanı ihalesinde Günbeton A.Ş. ile Terminal Yapı ortak girişimi ile Limak, Kalyon ve Cengiz İnşaat ortak girişimi yarışmış; ihaleyi en yüksek teklifi veren Günbeton A.Ş. ile Terminal Yapı ortak girişimi kazanmıştı.İhaleyi kazanan ortak girişim 100 milyon Euro yatırım bedeline artı olarak 100 milyon Euro kira bedeli ödemeyi taahhüt etti. Proje kapsamında 100 bin metrekare büyüklüğünde iç-dış hatlar terminal binası yapılacak; devamında 50 bin metrekare büyüklüğünde ek terminal binası hizmete açılacak.

Aynı zamanda projede 90 bin metrekare büyüklüğünde otopark, 10 bin metrekare büyüklüğünde kargo terminali, 2 bin metrekare büyüklüğünde Genel Havacılık Terminal Binası, 7 adet sabit ve hareketli köprü ile bu köprülere bağlı PCA, Su ve 400Hz sistemleri, akaryakıt istasyonları, trafo binaları, 5 bin metrekare DHMİ hizmet binası, kontrol kulesi, çöp toplama ve ayrıştırma merkezi, tesisat galerileri, apron bariyer binası, atık su arıtma tesisi, giriş kontrol binası, uçak atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve su depoları, uçak yakıt hidrant sistemi ile peyzaj alanları da bulunuyor.