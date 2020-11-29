Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu - Son Dakika

Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu

29.11.2020 11:36
Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi tarafından Antalya Edebiyat Günleri kapsamında geleneksel olarak verilen öykü ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Muratpaşa Belediyesi tarafından Antalya Edebiyat Günleri kapsamında geleneksel olarak verilen öykü ödüllerinin sahipleri belli oldu. En İyi Öykü Kitabı ödülü, Mesafenin Şiddeti'yle Yalçın Tosun ve Lodosla Gelen kitabıyla Jale Sancak'ın oldu. En İyi İlk Öykü Kitabı ödülü de Baran Güzel ve Ferit Sürmeli arasında paylaştırıldı. Antalya Edebiyat Günleri Onur Ödülleri ise Latife Tekin ve Alova'nın oldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın edebiyat kenti olması için çıktıkları Antalya Edebiyat Günleri yolculuğun 5'inci yılına girdiğini söyledi. Her yıl Türk edebiyatının önemli yazarlarını ve genç yazarları Edebiyat Günleri'nde Antalya'da bir araya getirdiklerini belirten Başkan Uysal, bu yıl pandemi nedeniyle edebiyatçıları davet edemediklerini söyledi. Ancak Antalya Edebiyat Günleri kapsamında en iyi öykü ve en iyi ilk öykü ödüllerini vermeye devam ettiklerini belirten Başkan Uysal, "Antalya Edebiyat Günleri düzenleme kuruluna, ödül seçici kuruluna, edebiyatçılarımıza ve okurlarımıza teşekkür ediyorum. 2021'de sağlıklı günlerde buluşmak üzere edebiyat dolu günler diliyorum" dedi.

En iyi öyküler

Antalya Edebiyat Günleri kapsamında verilen öykü ödüllerinin seçici kurulu bu yıl İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Ayşegül Tözeren ve Faruk Duman'dan oluştu.

Seçici kurul, 'En İyi Öykü Kitabı' ödülünü iki yazar arasında paylaştırdı. 'Mesafenin Şiddeti' kitabıyla Yalçın Tosun ve 'Lodosla Gelen'le Jale Sancak, ödülün sahibi olurken 5 bin liralık para ödülünü de paylaştı. Seçici kurul, Tosun'u keskinliği varılmadan hissedilemeyen yaşamın sert dönemeçlerini, kırılma ve aydınlanma anlarını zarif üslubuyla öyküye taşımasıyla ödüle değer görürken, Sancak'ın ise gençlik dönemi öykülerinden bugüne uzanan yetkin anlatım dilini, duyarlı gözlem gücünü, toplumsal konularda yazınsal etkiyi göz ardı etmeden söz alma ustalığını bugünkü kuşaklara örneklediğini belirtti.

En iyi ilkler

Antalya Edebiyat Günleri kapsamında ilk öykü kitaplarını yayımlayan yazarlara verilen 'En İyi İlk Öykü Kitabı' ödülü de iki isme gitti. Baran Güzel, 'Her Kötü Geceden Sonra' ve Ferit Sürmeli, 'Burası Henüz Hiçbir Yer' isimli kitaplarıyla ödüle uzandı. Yazarlar, aynı zamanda 2 bin liralık para ödülünü de paylaşırken seçici kurul, Baran Güzel'in "Baba ve oğul olmanın hüzünlü hikayelerini, kahramanlaştırmadan uzak, yalın ve özenli bir dille kaleme almasıyla" ödüle değer görüldüğünü açıkladı.

Seçici Kurul, Ferit Sürmeli'ye ilişkin ödül gerekçesinde "Burası Henüz Hiçbir Yer'de ilerlerken aslında yazarın 'hiçbir yer'inde geziniyoruz. Ama ikili anlamda. Öncelikle yazı hiçbir yerden yazıldığını sürekli anımsatıyor. Bununla birlikte somutlaşmış bir gerçeklikte sürekli hiçlik vurgulanarak, yazının yaşamla bağı üzerinde duruluyor" ifadelerine yer verdi.

Onur ödülleri

Antalya Edebiyat Günleri'nde geçmiş yıllarda Füruzan, Zülfü Livaneli, Ahmet Telli, Adnan Özyalçıner, İnci Aral, Lale Müldür, Osman Şahin'e düzenleme kurulunca verilen Onur Ödülleri ise bu yıl roman dalında Latife Tekin ve şiirde ise Alova'nın oldu.

Kurul, Latife Tekin'in doğa ve insan emeğinin karşı karşıya olduğu güç ve tahakküm ilişkilerini bir estet olarak ele alıp, edebiyatta başka bir dilin mümkün olduğunu göstererek, özgün bir 'mitosfer' yaratımıyla ödüle değer görüldüğünü açıkladı. Düzenleme kurulu, Türk şiirinde toplumcu gelenekle İkinci Yeni'nin 1980 öncesi eriştiği bireşimi kendine özgü bir kültür şiiri ile yükselterek iki binli yıllara taşıyan Alova'ya ilişkin değerlendirmesinde ise, "Onun şiiriyle arkeoloji katı katmanlarından, tarih ideolojik kaypaklıklarından, felsefe bir malumat yığını olmaktan kurtularak, yeni bir şiire sızmakta ve sıradan bugünümüzün gövdesini berkitmekte, meçhul yarına uzanan dallarımızı çiçeklendirmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu
Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu
Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu
Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu
Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu
Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Orta Doğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Fransa'da polis şiddeti, halkı sokağa döktü! Çatışmalara "Macron İstifa" sloganları damga vurdu Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için "satılmış" ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz         
11:12
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Sabah cezaevinden çıkan genç, kısıtlamaya uymayıp üzerine döner bıçağı taşıdığı için akşama gözaltına alındı Sabah cezaevinden çıkan genç, kısıtlamaya uymayıp üzerine döner bıçağı taşıdığı için akşama gözaltına alındı         
03:28
Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi         
23:51
Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi         
21:38
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 11:40:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgın günlerinin en iyi öyküleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei