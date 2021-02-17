"Salgında değişen dünya ekonomisi" çevrim içi eğitimlerinde 40 bin kişiye ulaşıldı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde salgın döneminde üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde başlatılan çevrim içi eğitimlerde 40 bin kişiye ulaşıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, salgın döneminde çevrim içi eğitimlerin geniş kitlelere ulaştığı belirtildi.

Trakya Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen eğitimlerde oda üye ve temsilcilerinin salgın sonrası değişen dünya ekonomisi hakkında bilgi sahibi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değişen dünya ekonomik düzenine uyum sağlamak ve fırsatları değerlendirme adına 8 farklı konuda çevrim içi olarak verilen ve yaklaşık 40 bin kişiye ulaşan program dizisi geniş kitlelere ulaştı.

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu '2021 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi-Beklentiler', Prof. Dr. Burak Arzova 'Finansal Okur-Yazarlık ve Mali Tablo Analiz Eğitimi', Zeynep Koçyiğit 'Sosyal Medya ve Online Reklam-Pazarlama Eğitimi', Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir 'Temel Muhasebe Eğitimi', Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ve Nil Sirel Öztürk 'Dış Ticaret ve E-ihracat Eğitimi', Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu 'Kurumsal İletişim ve Hitabet Eğitimi', Öğr. Gör. Burcu Özen 'Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi' ve Dr. Öğr. Üyesi Selin Küçükkancabaş da 'Pazarlama – Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi' başlıklarında eğitimler verdi."