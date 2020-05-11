Salgınla mücadeleye bisikletli destek - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için kampanya başlatan gönüllü bisikletçiler, Bayraklı'da ihtiyaç sahiplerinin siparişlerini alıp kapılarına kadar götürüyor. BisiDestek ekibi, müsait oldukları günlerde Bayraklı Belediyesine ulaşan vatandaşların alışverişlerini yapmak için ilçe sokaklarında pedal çeviriyor.



İzmir genelinde farklı ilçelerde de benzer şekilde gönüllü hizmet veren Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu, Bisikletliler Kooperatifi ve Bisikletli Ulaşım Derneği üyeleri, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile hasta ve engellilere hızlı hizmet vermek üzere BisiDestek adıyla Bayraklı sokaklarında pedal çeviriyor. Her biri farklı işlerde çalışan ve hobi olarak bisiklete binen ekip üyeleri, müsait günlerinde gönüllü olarak Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışıyor. Belediyeye başvuranların bilgisini alarak, evlerine giden bisikletçiler, ihtiyaç listesini aldıktan sonra vatandaşların alışverişlerini yapıyor ve hijyen kurallarına dikkat ederek kapıya kadar getiriyor.



"Herkes destek olabilir"



Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu Üyesi ve BisiDestek gönüllüsü Mustafa Karakuş, kısa sürede İzmir geneline yayılan projenin vatandaşlar tarafından takdir edildiğini belirterek, ihtiyaç sahibinin çok olmasından dolayı daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bisikleti olan herkesin bu kampanyaya destek verebileceğini söyledi. - İZMİR