Salihli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 'hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, firari hükümlü M.A.T. (38)'nin Seyrantepe Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.T., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA