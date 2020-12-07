Salihli'de yaya geçitleri ve önce yaya ikonları yenilendi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş kalması nedeniyle Salihli'de yaya yolları ve önce yaya ikonlarında boyama çalışması yaptı. Yaya güvenliğinin ön planda olduğu çalışmada, ilçe genelindeki tüm alanların boyaması yapılarak, işaretler yenilendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma uygulamasında çalışmalarına ara vermeden devam etti. Bunlardan biri de Ulaşım Dairesi Başkanlığı oldu. İl genelinde trafik güvenliği için çalışmalarını sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş kalması nedeniyle Salihli'de yaya yolları ve önce yaya ikonlarında boyama çalışması yaptı. Yaya güvenliği ve önceliğinin vurgulandığı çalışmada, ilçe genelindeki tüm alanların boyaması yapılarak, ilgili trafik işaretleri yenilendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Salihlililere teşekkür eden Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, il genelinde olduğu gibi, Salihli'de de trafik güvenliği için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. - MANİSA