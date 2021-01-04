Salihli Ovası lavanta kokacak - Son Dakika

Salihli Ovası lavanta kokacak

04.01.2021 12:42

- Salihli Ovası lavanta kokacak Salihli Ovası'nda lavanta yetiştiriciliği başladı 90 bin lavanta fidesi toprakla buluştu Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Ovamızda ürün çeşidi artıyor" Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam "Lavanta Salihli Ovası'nda başat ürün olacak" Ege Bölgesi'nde en önemli...

- Salihli Ovası lavanta kokacak

Salihli Ovası'nda lavanta yetiştiriciliği başladı

90 bin lavanta fidesi toprakla buluştu

Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Ovamızda ürün çeşidi artıyor"

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam "Lavanta Salihli Ovası'nda başat ürün olacak"

MANİSA - Ege Bölgesi'nde en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Manisa'nın Salihli Ovası'nda ilaçtan bala, kozmetikten turizme kadar birçok alanda getiri sağlayan lavanta yetiştiriciliği başladı. İstanbullu iş insanları Tunç Kertmen ve Nazmi Atalay ortaklığında ilk etapta 68 dönüm alana 90 bin adet dikilen lavanta fidanları, temmuz ayında hasat yapılacak.

Manisa'nın Salihli ilçesinde pek çok alanda tarımsal ekonomiye katkı sağlayan lavanta yetiştiriciliğine başlandı. İstanbullu iş insanları Tunç Kertmen ve Nazmi Atalay ortaklığında 68 dönüm alanda 90 bin adet dikilen lavanta fidanlarının temmuz ayında hasat edilmesi bekleniyor. Ekim törenine katılan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, lavanta ekimi yaptı.

Finansal piyasalardan edindiği tecrübeyi ve birikimi tarımsal alanda kullanmak amacıyla son dönemde dünyada öne çıkan aromatik bitkilerde yatırım yaparak değerlendirmek istediklerini belirten İstanbullu İş İnsanı Tunç Kertmen, "Salihli Ovası'nın bir çok avantajlı ve gelir getiren ürünleri var. Bizde Salihli'de yatırım kararı aldık. Amacımız sürdürülebilir tarımı, böyle bir ürünle burada gerçekleştirerek hem bölgedeki boşta kalan yada kullanılmayan arazilerde yaygınlaştırarak ekonomik hale getirmek istedik" dedi.

90 bin lavanta fidanı dikildi

İlk etapta 68 dönüm araziye 90 bin lavanta fidesi diktiklerini belirten Kertmen "Bizim üretmeyi planladığımız lavantanın şuan Türkiye'de bir benzeri yok. Yağ oranı bakımından oldukça avantajlı ve ekonomik. Şuan 90 bin fide başladık. Bu yatırımlarımız aratarak devam edecektir" dedi. Toprakla buluşan fidelerin Temmuz ayında ilk hasadının yapılacağını vurgulayan Kertmen "Bahçemizden daha iyi ürün alımı 3-4 seneyi bulacaktır. Salihli'deki bahçemizden elde ettiğimiz ürününün yağını, damıtma tesisimizde damıtmayı planlıyoruz. Salihli'de hayata geçireceğimiz tesisi, bölgedeki diğer üreticileri de kullandırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Salihli Ovası'nda ürün çeşidi artıyor"

Salihli Ovası'nda yetiştirilen ürün çeşidinin her geçen gün arttığını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Ovamızda pamuk, üzüm, zeytin, salçalık biber ve salçalık domatesten sonra şimdi lavanta üretimine başlanıyor. Burada üretilen lavantaların yağından faydalanılacak. Salihli Ovası'ndaki ürün çeşidi yelpazesine katkıda bulunan firmaya teşekkür ediyorum. Kendilerine bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

"Lavanta yetiştiriciliği başat ürün olacak"

Salihli'nin tarım, sanayi ve turizm kenti olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam "Tarım anlamında ürün çeşitliliğini artırma babından, tıbbi aromatik bitkilerinde büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda lavanta yetiştiriciliğinin Salihli'nin başat ürünlerinden olmasını arzu ediyoruz. Burada yetiştirilecek olan lavantalar ekonomiye kazandırılacak" dedi. Ekonomik getirisi yüksek olan ürünlere dönüşümün tarımsal anlamda önemli olduğunu belirten Kaymakam Sağlam "Bu anlamda yapılan çalışmalar önem arz ediyor, lavanta da bunlardan bir tanesidir. Lavantanın Salihli'deki ürün çeşitliğine katkı da bulunacağı ortada" diye konuştu.

Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak
Salihli Ovası lavanta kokacak

Lavanta, Salihli, Manisa, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli Ovası lavanta kokacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Süper Lig'de 81 hafta sonra liderliği elde etti Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 5 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak Canlı yayında meydan okumuştu! Kaçak iş adamı Sezgin Baran Korkmaz için beklenen gün geldi En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Fenerbahçe, Başakşehirli Visca için 3 milyon euro artı takas formülünü düşünüyor Fenerbahçe, Başakşehirli Visca için 3 milyon euro artı takas formülünü düşünüyor         
13:11
Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı         
12:46
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım         
12:10
Diplomat şoförünün oğlunun sır ölümü! Cesedi nehirde, bıraktığı mektup aracında bulundu Diplomat şoförünün oğlunun sır ölümü! Cesedi nehirde, bıraktığı mektup aracında bulundu         
11:59
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı         
11:03
ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor         
10:50
Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar         
10:15
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu         
09:58
Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu         
09:51
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'dan samimi açıklama: Kızımı büyütürken edepli ve vicdanlı olmayı öğreteceğim Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'dan samimi açıklama: Kızımı büyütürken edepli ve vicdanlı olmayı öğreteceğim         
09:05
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 13:18:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli Ovası lavanta kokacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei