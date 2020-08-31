Salma Hayek yerinde duramadı

Mykonos adasına giden Hayek, tatil günlerinde çektiği fotoğraf ve videoları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

53 yaşındaki bir çocuk annesi Hayek, adada bir minibüste seyahat ederken çekilen neşeli videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayek, Celia Cruz'un şarkısıyla oturduğu yerde dans ederken çekilen videosuna "çok yaşa salsa" diyerek Instagram sayfasında yer verdi. Hayek'in videosuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.