Salon Olimpik Deneme Yarışları sona erdi

Salon Olimpik Deneme Yarışları'nın ikinci ve son gününde milli atlet İlkay Aydemir, heptatlonda 5530 puanla önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen yarışta 22 yaşındaki İlkay Aydemir'in, heptatlon branşında 5530 puanla Türkiye'deki en iyi puanı elde ettiği bildirildi.

İlkay'ın bu derecesinin Türkiye atletizm tarihindeki en iyi derece olarak kayda geçtiği belirtildi. Bu derecenin rekor tescilinin TAF kayıtlarındaki eski rekor derecesiyle ilgili başlatılan incelemenin sonuçlanmasının ardından yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada heptatlonda Türkiye büyükler rekoru olarak 1997 yılında tescil edilen ve ABD'nin Oregon eyaletindeki Monmouth kentinde Alper Kasapoğlu'nun yaptığı 5612 puanlık derecesinin yanlış hesaplandığının ortaya çıktığı belirtildi. Kasapoğlu'nun yedi branş toplamının 5453 olduğunu "World Athletics" istatistikçilerine teyit ettiren Türkiye Atletizm Federasyonunun, 5612 puanın listeye nereden yazıldığını öğrenmek için inceleme başlattığı aktarıldı. TAF'ın kayıtlarındaki sonuca göre puanı 5453 çıkan Kasapoğlu'nun derecesinin, inceleme sonrasında gerekirse revize edileceği ve Aydemir'in performansının yeni büyükler rekoru olarak kayda alınacağı kaydedildi.

TAF Teknik Kurul Başkanı Yasin Taş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Eski milli atletlerimizden Alper Kasapoğlu'nun yıllardır listede duran heptatlon rekorunun yanlış hesaplandığını fark ettik. 5612 puanlık derece, yedi branş hesaplandığında 5453 olması gerekiyor. Yarışma Amerika'da yapıldığı için ölçüm hatası, gönderilen detaylarda yanlışlık olup olmadığını teyit etmemiz gerekiyor. Bu yüzden gerekli yazışmaları yaptık, ulaştığımız World Athletics istatistik yetkilileri de derecenin eldeki sonuçlarla 5453 olması gerektiğini doğruladılar. İncelememiz sonrasında 5612 puanın nasıl listeye girdiğini öğreneceğiz. Bu sürecin ardından da İlkay'ın rekorunu TAF olarak tescil edeceğiz."

Öte yandan İlkay Aydemir, bu sonuçla, Avrupa listesinden 12 ismin alınacağı Avrupa Salon Şampiyonası için de bir avantaj yakaladı. İlkay şu anda lider olduğu listede şubat ayının sonunda da 12 isim arasında olursa tarihte heptatlon branşında Avrupa Salon Şampiyonası'nda yarışabilen ilk Türk atlet olacak.

Organizasyon sona erdi

Atletizmde 2021 yılının ilk pist müsabakaları olan Salon Olimpik Deneme Yarışları sona erdi.

Önceki gün Ataköy Atletizm Salonu'nda başlayan organizasyonun ilk gününde milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Türkiye rekoru kırmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle sadece büyükler kategorisinde kayıtların yapıldığı organizasyonda toplam 28 dalda yarışlar yapıldı.