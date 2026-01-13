Salt Araştırma Fonları Projeleri Paylaşıldı - Son Dakika
Ekonomi

Salt Araştırma Fonları Projeleri Paylaşıldı

13.01.2026 12:16
2025'te desteklenen sanat, mimarlık ve ekonomi tarihi projeleri Salt Galata'da tanıtıldı.

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'ın yürüttüğü Salt Araştırma Fonları kapsamında 2025'te desteklenen sanat, mimarlık, tasarım ve ekonomi tarihi alanlarındaki projeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Salt Galata'da gerçekleştirilen kapanış programında araştırmacılar, projelerinin yöntemlerini, araştırma süreçlerini ve elde ettikleri bulguları katılımcılarla paylaştı.

Dört oturumdan oluşan program, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Dr. Özge Gençel, İzmir Ekonomi Üniversitesinden Dr. Emre Gönlügür, Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. Kıvanç Karaman ve Sabancı Üniversitesinden Doç. Dr. Ayşe Ozil moderatörlüğünde düzenlendi.

Garanti BBVA tarafından ekonomi tarihi alanındaki bilgi üretimine katkı sunmak amacıyla 2025'te başlatılan "Garanti BBVA Ekonomi Tarihi Fonu" kapsamında fon alan projeler de etkinlikte özel bir oturumda yer aldı.

Oturumda, Fatma Genç'in "Sıhhat, Terakki, İaşe: Erken Cumhuriyet'te Sıtma ve Pirinç Tartışmaları" başlıklı araştırması ve Mustafa Batman'ın "Osmanlı İstanbul'unda Devlet Vakıflarının Hukuki ve Politik Dönüşümü" başlıklı çalışması sunuldu.

"Toplumsal hafızayı besliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Salt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, farklı disiplinlerde yürütülen akademik çalışmaların yalnızca bilgi üretmediğini, aynı zamanda toplumsal hafızayı beslediğini ve eleştirel düşünceyi güçlendirdiğini belirtti.

Firuzbay, "Garanti BBVA Ekonomi Tarihi Fonu aracılığıyla yalnızca ekonomik gelişmeyi değil, sosyo-kültürel değişimi de anlamayı ve bu alana sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kurucusu olduğumuz Salt'ın araştırma odaklı yaklaşımını desteklemeyi ilk günden beri bir sorumluluğumuz olarak görüyor ve adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salt Genel Müdürü Deniz Ova da Salt Araştırma Fonları'nın 2013'ten bu yana kesintisiz sürdüğünü, 19. yüzyıldan bugüne Türkiye'de kent, toplum ve ekonomi ile 1950 sonrası sanat, mimarlık ve tasarım alanlarında araştırmalara alan açtığını aktardı.

Ova, fon kapsamında bugüne kadar toplam 88 projenin desteklendiğine değinerek, "Toplumsal dönüşümleri eleştirel ve çok yönlü bakış açılarıyla değerlendirmeyi önemseyen Salt olarak, Salt Araştırma'da erişime sunulan kaynaklara ek bir fon desteğinin sürdürülmesini temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyor, kurucumuz Garanti BBVA'ya katkıları için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sanat, Son Dakika

