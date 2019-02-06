SALT'ın "İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi" Programları 9 Şubat'ta

İki kurumun çalışmalarını Kasım 2018'de başlattığı İstanbul Ansiklopedisi Arşivi'ne odaklı söyleşide, Kadir Has'ın devraldığı, SALT'ın dijitalleştirme ve erişime açma süreçlerini üstlendiği yaklaşık 20 bin ögelik bu belge grubunun önemi konuşulacak. Gerek ansiklopedinin basılı 11 cildini gerekse Reşad Ekrem Koçu'nun gelecek ciltler için hazırladığı kapsamlı malzemeyi çok yönlü bir çevrimiçi yazılım aracılığıyla bir araya getirmenin sağlayacağı yeni araştırma imkânları değerlendirilecek. Ayrıca, İstasyon kapsamında, şehir tarihi üzerine çalışan akademisyen ve araştırmacılar eşliğinde düzenlenecek sunum, söyleşi ve atölyelere dair bilgi verilecek.

Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe'dir.

SALT Beyoğlu'nun giriş mekânı Forum'da kurulu olan İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi, üç yıllık İstanbul Ansiklopedisi Arşivi projesinin bir uzantısı olarak gerçekleştirilmektedir. Koçu'nun şehre dair 30 yıllık benzersiz araştırması 16 Haziran'a dek çeşitli programlarla yorumlanırken dileyen katılımcılar mekânda yer alan çıktıları tarayarak basılı ciltlerdeki maddelerin künye oluşturma çalışmalarına katkı sunabilir.