Saltukova'da cadde ve tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Saltukova'da cadde ve tarım arazileri sular altında kaldı

28.06.2022 14:07

Saltukova'da cadde ve tarım arazileri sular altında kaldıZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde iki gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Saltukova'da cadde ve tarım arazileri sular altında kaldı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde iki gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Belde de cadde ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Yoğun yağış sonrası yükselen sel suları belde esnafı ve vatandaşlara zor anlar yaşadı. Beldenin merkezi ve köy yolları adeta dere yatağına dönüştü. Son 1 saattir su seviyesinin yükselmesinin durduğu bölgede Saltukova'da esnaflarından Umut Celal Yılmazer, "Saat 05.00 sıralarına kadar sıkıntı yoktu ama barajdaki arızadan dolayı gelen suyla ırmak taştı. Geceden beri herkes teyakkuzda. Ana caddeler ve ana har teller suyla kaplı. Beldenin 4/3 sularla kaplandı. Burası Atatürk Caddesi burada durum daha da kötü. Toplu konutlarda sular altında kaldı ve büyük sorunlar yaşamamak için elektrik kesintisi yaşıyoruz. Yağmurun dinmesiyle su seviyesinin yükselmesi şimdilik durdu. Herkes seferber oldu çalışıyor ama durumumuz kötü. Maddi hasarımız çok yok. Yetkililer bize baraj konusunda bilgi vermiyor. Irmak kapasitesi yüzde on aşmış durumunda ne olacağına bakacağız. Akşamı bekliyoruz."

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberi | Zonguldak'ta kamyon tren yoluna devrildi, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Kamyon demir yoluna yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Son dakika! Kamyon demir yoluna yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

Saltukova, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saltukova'da cadde ve tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:08 Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:59 Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık verilerde yükseliş: Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 yükseldi
13:23 Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 14:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: Saltukova'da cadde ve tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement