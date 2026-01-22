Şam Havalimanı'ndaki Radar Sivil Amaçlıdır

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü, Uluslararası Şam Havalimanı'ndaki yeni radarın sivil amaçlı olduğunu, askeri olmadığını bildirdi.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şam Uluslararası Havalimanı'nda yeni devreye alınan radar sistemi, tamamen hava seyrüseferi ve sivil hava trafik yönetimi amaçlarına yönelik sivil bir radardır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu radarın, Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü'nün tam ve doğrudan yetkisi altında olduğu ve ulusal yasalara ve onaylanmış uluslararası düzenlemelere uygun olarak hava güvenliği sistemi kapsamında kullanıldığı vurgulandı.

Söz konusu radarın, sivil havacılık altyapısının modernizasyonu, güvenlik seviyelerinin iyileştirilmesi ve hava sahası yönetim verimliliğinin artırılmasının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, askeri veya sivil olmayan herhangi bir kullanım amacı bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi'ne ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayınlanan standartlara tam bağlı kalınacağı ifade edilerek, sivil havacılık sektörünün herhangi bir siyasi veya askeri bağlamda yer alması reddedildi.

İsrail'in "E24" televizyon kanalı, Uluslararası Şam Havalimanı'nda kurulan gelişmiş yeni radarın "İsrail savaş uçaklarına karşı büyük bir meydan okuma" olduğunu iddia etmişti.