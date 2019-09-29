Son Dakika Haberleri: Saman balyaları arasında 2 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı
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Saman balyaları arasında 2 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

8 dakika önce

Saman balyaları arasında 2 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı Saman balyalarının arasına gizlenmiş 2 kilo esrar yakalandıUŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Saman balyaları arasında 2 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Saman balyalarının arasına gizlenmiş 2 kilo esrar yakalandı

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplamda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eşme ilçesinin Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde şüphe üzerine park halindeki bir otomobilde arama yapıldı. Otomobil içerisinde yapılan aramada 200 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan V.Y. ve M.S. gözaltına alındı.

Şüpheli olan 2 kişinin emniyetteki sorgusunun ardından araçta bulunan esrarı Karaahmetli Köyü'ünde yaşayan C.G'den aldıklarını itiraf etmeleri üzerine operasyon düzenlendi. Evin etrafında arama yapan polis ekipleri ve narkotik köpeği Litto sayesinde evin yanında bulunan ahırda saman balyalarının arasına gizlenmiş halde, 2 kilo esrar ele geçirildi, C.G gözaltına alındı.

Gözaltına alınan, üç kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Saman balyaları arasında 2 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Eşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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