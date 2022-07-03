Edinilen bilgilere göre, Fikret Zaif idaresindeki 44 AH 639 plakalı saman yüklü kamyon, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu, Besni yol ayrımı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis bölge trafik ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından devrilen kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Saman yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

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