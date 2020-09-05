Samandağ'da korkutan yangın - Son Dakika

Samandağ'da korkutan yangın
Hatay'da yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yeniköy Mahallesinde bulunan yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına 2 hava aracı, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozerle müdahale sürüyor.
Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlere, ekiplerin dört koldan müdahalesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:25 - Kaynak: İHA
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