Samandağ'da korkutan yangın - Son Dakika

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlere, ekiplerin dört koldan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yeniköy Mahallesinde bulunan yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına 2 hava aracı, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozerle müdahale sürüyor.

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