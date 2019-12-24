Samandağ'da Noel ayini - Son Dakika
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Samandağ'da Noel ayini

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde St. İlyas Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine çok sayıda Hıristiyan katıldı.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde St. İlyas Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine çok sayıda Hıristiyan katıldı.


Samandağ St. İlyas Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. Papaz Abdullah Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kiliseye gelen Hristiyan vatandaşlar, mumlar yakarak dualar etti, kilise korosu ilahiler okudu.


Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Fatih Bildik ve Emniyet Müdürü Ramazan Öğün, Hristiyanların vatandaşların Noel bayramlarını kutladı. - HATAY

Samandağ, Hatay, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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