Samandağ\'da Park Halindeki TIR Yangını

HATAY'ın Samandağ ilçesinde park halindeki TIR, alev alıp, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtderesi Mahallesi Berrak Sokak'ta park halindeki TIR'dan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. TIR'ın akü kısmandan çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle TIR, kullanılmaz hale geldi.
