Samandağ'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Samandağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı YeniKöy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye 2 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer yönlendirildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin havadan, karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 19:36 - Kaynak: İHA
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