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"Samandağ Kitap Günleri", Cuma günü Hz. Hızır Parkı'nda başlayacak - Son Dakika

"Samandağ Kitap Günleri", Cuma günü Hz. Hızır Parkı'nda başlayacak

15.09.2021 10:51

Duayen yazarların, şairlerin ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katılacağı Kitap Günleri kapsamında söyleşi, konferans, şiir ve müzik dinletisinin yanı sıra duayen yazarlar hayranları ile bir araya gelerek eserlerini imzalayacaklar.

Etkinlik kapsamında onlarca yazarın binlerce eseri, Hataylı kitapseverlerle buluşacak. Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz'ın "Okuma Özgürlüktür" sloganı ile düzenlenecek olan etkinliğe Ahmet Selçuk İlkan, Barış Yarkadaş, Nebih Nafile, Kelime Ata, Recep İhsan Eliaçık, Erdoğan Aydın, Sinan Meydan, Kahraman Tazeoğlu, Kadir Akın, Bekir Öztürk, Haldun Açıksözlü, Faik Bulut, İsmail Tokalak, Ramazan Kurtoğlu, Hüseyin Aygün, Ferit Sürmeli, Dolunay Aker, Aydın Zeyfeoğlu, Fatih Yaşlı, Ömer Ödemiş, Hamide Rencüzoğulları, Nihat Gökmen, Necla Karataş, Ali Eryılmaz, Erkan Karasoy, Köksal Aydın, Ramazan Kurtoğlu, Nevra Çağlayan, Ekin S. Koç, Gamze Aydeniz, Ahmet Eroğlu, Murat Ali Bilkay, K. Kübra Berk ve Sümeyye Demirkan gibi çok sayıda ünlü yazar ve şair katılacak.

17 Eylül Cuma günü Barış Yarkadaş'ın 'Türkiye'nin Geleceği' konulu söyleşisi ve Ahmet Selçuk İlkan' ın 'Şiir Dinletisi' ile başlayacak olan etkinlik kapsamında 25 Eylül Cumartesi günü saat 18:00'da Recep İhsan Eliaçık ve saat 20.00'da Kahraman Tazeoğlu söyleşi gerçekleştirerek hayranları ile bir araya gelecekler.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, 17 - 26 Eylül tarihleri arasında her gün 11:00 – 24:00 saatleri arasında açık kalacak olan etkinliğe bütün kitapseverleri davet etti.

Başkan Eryılmaz, yaptığı açıklamada; "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz "Samandağ Kitap Günleri"etkinliğimiz kapsamında sevilen yazar ve şairleri ilçemizde ağırlayarak vatandaşlarımız ile buluşturacağımız için çok mutluyuz. Tüm Vatandaşlarımızı 17-26 Eylül tarihleri arasında Kitap Günleri'ne bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Samandağ Kitap Günleri , Cuma günü Hz. Hızır Parkı'nda başlayacak

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Samandağ Kitap Günleri', Cuma günü Hz. Hızır Parkı'nda başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Samandağ Kitap Günleri", Cuma günü Hz. Hızır Parkı'nda başlayacak - Son Dakika
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